В Киеве имитируют уголовное дело против Порошенко

16.06.2020, Киев, Игорь Петров

Нынешняя украинская власть изображает уголовное преследование Петра Порошенко, но для этого выбран ничтожный повод, а потому экс-президенту нечего опасаться.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, что в апреле замглавы МИД Егору Божку было предъявлено подозрение, но Печерский районный суд Киева и Апелляционный суд признали его необоснованным, а ссылку на причинение материального ущерба безосновательной. В конце концов прокуратуре было отказано в избрании Божка любой меры пресечения.

Божку инкриминировалось то, что в 2018 году он, будучи председателем СВР Украины, на основании, по мнению ГБР и офиса генпрокурора, заведомо незаконного указа президента Украины №225/2018 от 31.07.2018 г. «О назначении С.Семочко первым заместителем председателя Службы внешней разведки Украины» приказал считать этого военнослужащего таким, который приступил к исполнению своих служебных обязанностей.

10 июня Государственное бюро расследований по согласованию с офисом генпрокурора вручило Божку второе подозрение, которое, как заявил подозреваемый, «полностью повторяет фабулу предыдущего и содержит только косметические изменения».

«Теперь ГБР и Офис генпрокурора Украины утверждают, что выше перечисленные действия я совершил, будучи подстрекаемые бывшим президентом Украины П.Порошенко путем его, по мнению ГБР и Офиса генпрокурора, заведомо незаконного указа», – говорится в комментарии Божка.

«Для того, чтобы обмануть избирателя, и рассказать что приходит некая «весна», бросить косточку тем наивным и доверчивым, которые до сих пор верят в исполнение предвыборных обещаний каждым представителем этой власти, была задумана это тема.

Представьте себе: есть гражданин Порошенко, и в отношении его есть несколько десятков уголовных производств в разных органах – НАБУ, ДБР, которые касаются его деятельности связанной с государственной изменой, уклонением от уплаты налогов, мародерством, «Укроборонпром», землей, попыткой захватить власть.

То есть тяжкие и особо тяжкие множественные преступления. И власть выбирает из этого всего массива реально тяжких преступлений нелепицу под названием «указ». Давайте поговорим об указе Порошенко. Ему вменяется они закона и подписания указа которое стало причиной склонения гражданина Егора Божка, который был в то время головой СВР, назначить и допустить к работе гражданина Семочко первым замом.

Безусловно, указ Порошенко написан с нарушением закона, не могло быть одновременно по законам в СВР два первых зама, не мог быть допущен Семочко к гостайне исполнять обязанности и получать заработную плату потому что процедура назначения его была с нарушением.

А теперь давайте посмотрим кто такой Егор Божок – первый заместитель министра иностранных дел при Владимире Зеленском, он не какой-то чиновник, он не пенсионер и не случайный человек. Сегодня главный нарушитель в данном конкретном уголовном деле, которое зачем-то называют уголовным делом Порошенко, это человек по фамилии Божок, наш заместитель министра иностранных.

Дел для тех кто не в курсе – МИД это министерство, это прямая вертикаль президента. А вот Порошенко, у него в этом уголовном деле очень простая форма соучастия и легкая, он всего-навсего подстрекатель по-русски. Основной нарушитель, представьте, сейчас работает. Насколько я понимаю, если Порошенко совершенно некое общественно опасное деяние, то каким же образом может его основной нарушитель, Божок, работать сейчас в МИДе?», – сказала Лукаш.