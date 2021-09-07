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07.09.2021 14:55 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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В Киеве инициируют создание мобильных групп с «Джавелинами» для уничтожения российских БТГ

Новости УкраиныУкраина может создать малочисленные мобильные группы, вооруженные американскими противотанковыми комплексами «Джевелин», которые будут наносить...

Украина может создать малочисленные мобильные группы, вооруженные американскими противотанковыми комплексами «Джевелин», которые будут наносить удары по российским войскам в случае высадки десанта на юг.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чмута, эти группы смогут наносить удары и быстро скрываться.

«Так выходит, что если мы говорим о возможности эскалации полномасштабной, от западной границы до Азовского моря, потом Крымский полуостров и Приднестровье – это та зона, которую мы физически никак не перекроем. Ни виртуальной теробороной, ни корпусом нацрезерва, ни регулярными частями вооруженных сил», – сказал Чмути.

«И если мы позиционируем «Джавелины» как мобильный эффективный противотанковый заслон, условно, если есть какие-то группы ДШБ, ЗСО на «Хаммерах», на мобилизованных «Тойотах», как это делал Азербайджан в свое время, которые могут выезжать оперативно на какие-то основные направления удара, отстреливаться или уничтожать засаду, используя маневр и малое количество, уничтожать бронетехнику – неважно, танки, БМП, БТР – все, что есть, и с высокой степенью вероятности, потому что «Джавелин» – это высокоточное оружие, которое гарантирует 98% поражения при одной ракете, и быстро убегать, отходить, то таким образом мы можем создать достаточно серьезную угрозу для российских ротно-тактических и батальонно-тактических групп, которые могут действовать на всем этом направлении», – заявил Чмут.

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