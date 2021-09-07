В Киеве инициируют создание мобильных групп с «Джавелинами» для уничтожения российских БТГ

07.09.2021 14:55 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина может создать малочисленные мобильные группы, вооруженные американскими противотанковыми комплексами «Джевелин», которые будут наносить удары по российским войскам в случае высадки десанта на юг.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чмута, эти группы смогут наносить удары и быстро скрываться.

«Так выходит, что если мы говорим о возможности эскалации полномасштабной, от западной границы до Азовского моря, потом Крымский полуостров и Приднестровье – это та зона, которую мы физически никак не перекроем. Ни виртуальной теробороной, ни корпусом нацрезерва, ни регулярными частями вооруженных сил», – сказал Чмути.

«И если мы позиционируем «Джавелины» как мобильный эффективный противотанковый заслон, условно, если есть какие-то группы ДШБ, ЗСО на «Хаммерах», на мобилизованных «Тойотах», как это делал Азербайджан в свое время, которые могут выезжать оперативно на какие-то основные направления удара, отстреливаться или уничтожать засаду, используя маневр и малое количество, уничтожать бронетехнику – неважно, танки, БМП, БТР – все, что есть, и с высокой степенью вероятности, потому что «Джавелин» – это высокоточное оружие, которое гарантирует 98% поражения при одной ракете, и быстро убегать, отходить, то таким образом мы можем создать достаточно серьезную угрозу для российских ротно-тактических и батальонно-тактических групп, которые могут действовать на всем этом направлении», – заявил Чмут.