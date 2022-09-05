В Киеве инициируют введение меток для оставшихся на российском рынке компаний

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Новости Украины

Любые международные компании, которые не ушли с российского рынка, должны будут помечаться специальной меткой, в которой будет указано, что они сотрудничают с РФ.

Об этом на заседании комитета по вопросам государственной власти заявила депутат от «Слуги народа» Елена Шуляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шуляк предложила законопроект, в котором говорится о необходимости создания специального государственного реестра и специальной маркировки для продукции тех брендов, которые не ушли с российского рынка.

«Он (законопроект – прим. ред.) касается того, чтобы обязательно информировать наших граждан про всех производителей строительной продукции, которые сегодня связаны экономическими связями с Российской Федерацией. К большому сожалению, сегодня существует большое количество международных компаний, которые продолжают работать на территории России. Они там платят миллионные налоги, которые используются Россией для того чтобы делать определённое вооружение, и потом мы видим, как танки и ракеты и другое вооружение просто уничтожает украинцев. Поэтому мы в этом законопроекте прописали, что строительная продукция, особенно когда идёт соответствующая маркировка, должна содержать всю информацию про те компании, которые сегодня с определёнными брендами продолжают работать на территории Российской Федерации. Законопроект также предусматривает взаимодействие двух реестров. Наш реестр — это единая электронная система в сфере строительства, будет взаимодействовать с новосозданным реестром, который сейчас будет создан для того, чтобы вносить все субъекты хозяйства, которые имеют экономические связи с Российской Федерацией», – вещала она.

«Мы считаем, что наши граждане, когда будут покупать продукцию, они будут обращать внимание на такую информацию и будут поддерживать обязательно наших украинских производителей, а не тех, кто работает в РФ», – выступила с инициативой Шуляк.

Она выразила надежду, что комитет в кратчайшие сроки поддержит законопроект, чтобы он был подан в сессионный зал Верховной рады.