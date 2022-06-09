В Киеве исключили возможность контрнаступления до конца года

09.06.2022  11:19 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина не сможет проводить широкомасштабное наступление как минимум до конца этого года. Причина в том, что у нее нет боеприпасов, достаточного количества артиллерии и авиации.

Об этом в эфире «Апостроф ТВ» заявил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет проводить широкомасштабное наступление как минимум до конца этого года. Причина в...

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По словам Андрусива, все заявления о западной военной помощи в этих направлениях пока остаются лишь разговорами.

«Что касается нашего контрнаступления – к сожалению, я считаю, что большого контрнаступления с освобождением территории в этом году уже не будет. Почему – объясняю. Будут наноситься очень мощные контрудары, которые будут отбрасывать россиян, наносить им большие потери, но возможностей большого контрнаступления, которое освободит оккупированные территории я не вижу. Первая причина, почему так – это то, что наши западные партнеры, к сожалению, не выполнили то, что они нам обещали. Чтобы было понимание – для наступления наступающая сторона должна иметь преимущество минимум в два-три раза обороняющуюся сторону.

А мы сейчас в десятки раз слабее даже в местах, где обороняемся с точки зрения огневой мощности. Потому что, например, если мы имеем преимущество над ними даже в личном составе, потому что у нас действительно много мобилизованных и солдат в принципе много, то они над нами своей огневой мощью имеют преимущество в десятки раз. Это ракеты, артиллерия, танки, бесконечная авиация, которой у нас очень мало. Нам же никто авиации до сих пор не дал, нужно понимать, что та авиация, которая воюет, пережила три месяца войны», – сказал чиновник.

«В этой войне не может быть контрнаступления без авиации и без артиллерии, которые выполняют подготовительную функцию, а потом уже наступают войска. У нас сложности и с первым, и со вторым. Авиации нам так никто и не дал, а артиллерии у нас так мало, что к моменту, когда нам, наконец, дадут ее нормально, уже не будет работать наша артиллерия, советская, которую мы используем сейчас, потому что к ней закончатся боеприпасы. И это произойдет в течении нескольких месяцев», – заявил Андрусив.

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