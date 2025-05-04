В Киеве испугались, что Зеленский наговорил лишнего про удары по Параду в Москве
Со стороны Владимира Зеленского «недопустимо и глупо» делать громкие заявления, которые потом будут стоить жизней простым украинцам.
Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Шелест с тревогой отметил, что поднимая тему с парадом в Москве и угрозами ударов, Зеленский входит в «опасную игру».
«Самое ужасное – это принятие решений без учёта последствий. Как говорит знаменитый врач Бехтерев, это первая степень шизофрении. Как ни крути, мы должны понимать, и Зеленский в том числе, что в такие игры не играют. Что каждое его слово о каких-то возможных угрозах в одну или другую сторону – будут следствием человеческие жизни.
А человеческими жизнями не играют… политики, я имею в виду. Чтобы люди страдали от того, что мы заявляем или не заявляем.
Более того, когда ты что-то заявляешь, ты должен понимать, насколько ты силён, чтобы отбить атаку, в случае её возникновения, либо нанести атаку. А просто поговорить – мы же не дети в детском саду, которые меряются, у кого пасочка больше», – разделила опасения Шелеста Скороход.
«Я считаю, это недопустимо и глупо со стороны нашего гаранта. Но и ещё что интересно в этом всём – а какое мнение у США на то, что сказал Владимир Александрович?», – добавила «депутатка».
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