В Киеве испугались экономического роста ЛДНР

16.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские националисты устроили блокаду Донбасса, поскольку увидели рост экономики республик и становление их независимости от Украины.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-АТОшник, депутат Верховной Рады Владимир Парасюк, бывший одним из активных участников госпереворота на Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы были на торговой блокаде, где ускорили окончание войны. Войны украинской победой. Да, ее сейчас еще нет, но она будет. Потому что когда мы торговали с этими территориями в прямой форме, там начала развиваться экономическая составляющая. Они начали там пенсии платить через свои министерства фейковые и так далее. Мы это остановили, все эти предприятия остановились. Они и так ничего не платили в украинский бюджет, эти территории еще больше отсоединялись. Когда мы это все закрыли, мы ускорили возвращение этих территорий», – заявил Парасюк.