В Киеве испугались маневров России, а Макрон с Меркель добавили расстройства

27.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Одной из причин сворачивания подготовки к наступательной операции ВСУ на Донбассе был испуг перед возможным контрнаступлением России, но были еще и какие-то действия со стороны Европы, о которых сторонние наблюдатели могут только догадываться.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга.

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«До того, как Москва официально заявила о том, что к границам Украины стянуты войска, ВСУ вели подготовку к наступательным действиям. Это следовало из заявления министра обороны Украины, который говорил, что армия готова наступать, поскольку она прошла особый курс спецподготовки, и американские инструкторы готовили ее для войны в урбанизированной среде. То есть речь шла о наступлении на Донецк и Луганск.

Кроме того, было проведено скрытое разминирование направлений, по которым должна была пойти тяжелая техника. В общем, все говорило о том, что готовится наступление. Но потом, где-то за две недели до заявления Шойгу о том, что войска отводятся, начались противоположные мероприятия. То есть стали минировать те же выходы, которые ранее были разминированы, стала готовиться глубоко эшелонированная оборона.

То есть на этой стороне испугались. Испугались серьезно, все подготовка была развернута. Очевидно, появилась убежденность, что Россия может нанести удар.

Мы не можем знать всей правды о том, что происходило за кулисами. Но были некоторые события, которые позволяют судить о том, что что-то происходило.

Так, министр иностранных дел Германии заявил о безальтернативности «Северного потока-2». То же заявил парламент Германии, а Меркель сказала, что будет бороться за то, чтобы «поток» был достроен.

Мне кажется, внезапное переформатирование подготовки на Донбассе из наступательной к оборонительной связано с заявлениями со стороны Германии (т.е. Европы). Что-то произошло, войска стали отходить от украинской границы.

Что касается якобы всемирной поддержки Украины, то в ее пользу не говорит, к примеру, отказ Макрона выходить на совместную пресс-конференцию с Зеленским и отказ Меркель встречаться с ним.

Почему Макрону стыдно выходить на пресс-конференцию с Зеленским? А потому, что ему французские журналисты зададут вопрос об обязательствах, которые Зеленский подписал год назад в Париже, после чего Макрон и Меркель говорили, что достигнут прорыв, найдено решение, что новый президент будет реализовывать Минские соглашения и пр. Почему Зеленский ничего не выполнил? А у него есть мнение. Тогда о чем с ним можно говорить?» – сказал Василий Волга.