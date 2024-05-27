В Киеве истерика: Грузия превращается в «Белоруссию Кавказа»

Если курс Тбилиси на охлаждение отношений с ЕС не изменится, то у Москвы есть все шансы начать контролировать Грузию так же, как это происходит с Белоруссией.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил одиозный украинский художник, националист и автомайданщик Сергей Поярков, входящий в медийную обслугу экс-президента Петра Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Законодательные рычаги пока в руках Иванишвили, и если он заключает этот пакт с Путиным… на каких условиях? Очень просто. Путин на условиях колоссальной автономии возвращает Осетию и Абхазию, тогда Иванишвили становится возвратителем земель грузинских, а помощь от ЕС Путин компенсирует. Потому что население Грузии – это как население Киева, там нет суперколоссальных цифр. Поэтому, если Путин получает в своё распоряжение тотальное политическое влияние и контроль над Грузией, он одним махом получает два козыря. Если Грузия переходит под их контроль, это, во-первых, транспортный коридор. Он напрямую с Ирана везёт что хочет, он перекрывает трубопроводы, которые идут в Каспийское море и сам контролирует, он банкует во всём регионе! Тогда решать надо только с ним, если он контролирует Грузию так же, как он контролирует Беларусь. Если Иванишвили становится а-ля Лукашенко, тогда Путин приобретает колоссальное политическое влияние, не только экономическое и логистическое», – истерил Поярков.

«Путин фактически отрезает Армению от возможности минимального люфта, тогда вокруг Армении находятся все исключительно враждебные ей государства… Окружённая сплошными путинскими союзниками Армения будет как шёлковая ходить просто по струночке маршировать, куда ей скажут. Никакого быкования на платформе ОДКБ мы больше не увидим! И если для нас это плохо, то для наших союзников тоже плохо. Потому что вся политика, которая строилась в Грузии, возможность иметь рычаг противодействия Путину на Кавказе – будет просто потеряна», – сокрушался майданутый.