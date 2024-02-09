В Киеве истерика: Илон Маск перешёл на сторону Путина

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Американский миллионер Илон Маск якобы перешёл на сторону России – и начал продавать в РФ рабочие терминалы «старлинк».

Об этом эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Некоторые бойцы начали писать, что по их данным у русских, по ту сторону, начал появляться «Старлинк», который является рабочим и перепрошитым. Его якобы завезли через Дубаи, и перепрошили так, что он работает на пользу оккупантов. Если это соответствует истине, насколько это большая угроза для нас?», – поинтересовался ведущий.

«Очевидно, это повышает качество использования связи, военного интернета и вообще системы управления российских войск. Это усиление их возможностей. И здесь вопрос, возможно ли вообще перепрошить «старлинк» без ведома Илона Маска. Если Илон Маск отключал наши морские дроны от «старлинка», то знает ли он, что идёт перепрошивка и использование его спутников? Потому что это ж фактически перепрошивка его спутников. И здесь возникают очень интересные вопросы. Не является ли это свидетельством того, что Илон Маск начинает поддерживать Россию и Путина? Сразу вспоминается и товарищ Такер Карлсон в Москве», – возмутился Самусь.