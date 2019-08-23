В Киеве – истерика из-за переговоров Путина с Макроном

23.08.2019, Киев, Игорь Петров

Новые власти Украины недостаточно жестко реагируют на состоявшиеся переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона, где без представителей Киева обсуждалась судьба украинского государства, причем, в ключе, устраивающем Россию.

Об этом в эфире телеканала UA:Перший заявил Владимир Арьев, член Комитата Верховной Рады Украины по иностранным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реакция однозначно нужна, поскольку нарушается принцип «ничего про Украину без Украины». И мы не знаем, и глава государства не в курсе о тех переговорах, которые ведутся сейчас за нашей спиной.

Украине сейчас предложено не упираться и принять те условия, которые может обеспечить в том числе и Путин, у которого сейчас проблемы у себя в стране, в частности, падение рейтинга и протестные настроения. Он может пойти на определенные соглашения с западом чтобы показать что он договороспособен. Возможно, он даже попробует отменить санкции.

Главная его цель – вывести Крым за скобки. С этим, к сожалению, уже соглашаются и на Западе. Этому способствует малоактивная позиция на международной арене Офиса президента и, как следствие, МИДа, которая зависит от позиции главы дипломатии, которым является глава государства», – сказал Арьев.