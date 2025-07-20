В Киеве истерика: Китай пустил на дроновые заводы русских специалистов

Вадим Москаленко.  
20.07.2025 16:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1207
 
Вооруженные силы, Дзен, Китай, Россия, Украина


На китайских заводах работают десятки российских специалистов, указывающих, какие модернизации нужно оперативно вносить в производимые дроны. Об этом на канале «UkrLife» заявил экс-снайпер ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На китайских заводах работают десятки российских специалистов, указывающих, какие модернизации нужно оперативно вносить в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я общался с нашими ребятами, у них очень серьезная компания, они занимаются фпв-дронами, завозят их из Китая. И они говорят: мы приезжаем в Китай на большие фабрики по изготовлению дронов, а на каждой фабрике сидит 10-20 россиян, которые прямо там же клепают дроны под их уже нужды. То есть, они не просто покупают то, что есть, они прямо на месте что-то адаптируют там.

Они объездили огромные фабрики и заводы в Китае, но не видели ни одного завода, чтобы там сидели наши и что-то подкручивали», – возмутился Прошинский.

Он считает: дело не в политике Пекина, ведь украинских специалистов можно было направить в Индию или Тайвань. Но украинскому руководству всё равно.

«Даже таких попыток не было. То есть, мы провтыкали эту часть. И, получается, что мы даже фпвшки закупаем по остаточному принципу. То есть, у них основной поток идет на оркостан, а то, что осталось, получается, закупаем мы», – сокрушается бандеровец.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить