В Киеве истерика: Китай пустил на дроновые заводы русских специалистов
На китайских заводах работают десятки российских специалистов, указывающих, какие модернизации нужно оперативно вносить в производимые дроны. Об этом на канале «UkrLife» заявил экс-снайпер ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я общался с нашими ребятами, у них очень серьезная компания, они занимаются фпв-дронами, завозят их из Китая. И они говорят: мы приезжаем в Китай на большие фабрики по изготовлению дронов, а на каждой фабрике сидит 10-20 россиян, которые прямо там же клепают дроны под их уже нужды. То есть, они не просто покупают то, что есть, они прямо на месте что-то адаптируют там.
Они объездили огромные фабрики и заводы в Китае, но не видели ни одного завода, чтобы там сидели наши и что-то подкручивали», – возмутился Прошинский.
Он считает: дело не в политике Пекина, ведь украинских специалистов можно было направить в Индию или Тайвань. Но украинскому руководству всё равно.
«Даже таких попыток не было. То есть, мы провтыкали эту часть. И, получается, что мы даже фпвшки закупаем по остаточному принципу. То есть, у них основной поток идет на оркостан, а то, что осталось, получается, закупаем мы», – сокрушается бандеровец.
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