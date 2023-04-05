В Киеве истерика: население освобождённых территорий помогает выявлять бандеровцев

На освобождённых территориях Россия выстроила крайне эффективную сеть по отлову притаившихся неонацистов и атошников.

Об этом в эфире интернет-канала «Alpha media» заявил беглый советник киевского гауляйтера Мелитополя Игорь Симоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без наших коллаборационистов русские не создали бы фашистский режим на оккупированной территории, и они не были бы столь эффективны. А они – крайне эффективны.

Аресты и допросы – это уже производная эффективности. Они создали сеть, которая у них откатана в Чечне, в России, в Сирии. И сейчас они её воссоздали на оккупированной территории, на Запорожской и Херсонской территории. Везде один рисунок, одна методичка», – сказал Симоненко.