В Киеве истерика: население освобождённых территорий помогает выявлять бандеровцев
На освобождённых территориях Россия выстроила крайне эффективную сеть по отлову притаившихся неонацистов и атошников.
Об этом в эфире интернет-канала «Alpha media» заявил беглый советник киевского гауляйтера Мелитополя Игорь Симоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Без наших коллаборационистов русские не создали бы фашистский режим на оккупированной территории, и они не были бы столь эффективны. А они – крайне эффективны.
Аресты и допросы – это уже производная эффективности. Они создали сеть, которая у них откатана в Чечне, в России, в Сирии. И сейчас они её воссоздали на оккупированной территории, на Запорожской и Херсонской территории. Везде один рисунок, одна методичка», – сказал Симоненко.
Он рассказал, что российским органам помогают многие чиновники и просто жители, оставшиеся на освобождённых территориях. Помогают, в том числе и с выявлением притаившихся неонацистов и убивавших жителей Донбасса боевиков.
«Это функция активистов контроля за территорией, за тем, кто проживает в доме. Они собирали списки наших атошников, наших активистов. Они являлись первопричиной массовых репрессий», – возмутился беглый чинуша.
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