В Киеве истерика: население освобождённых территорий помогает выявлять бандеровцев

Вадим Москаленко .  
05.04.2023 19:07
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1212
 
Денацификация, Дзен, Запорожье, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На освобождённых территориях Россия выстроила крайне эффективную сеть по отлову притаившихся неонацистов и атошников.

Об этом в эфире интернет-канала «Alpha media» заявил беглый советник киевского гауляйтера Мелитополя Игорь Симоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На освобождённых территориях Россия выстроила крайне эффективную сеть по отлову притаившихся неонацистов и атошников....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Без наших коллаборационистов русские не создали бы фашистский режим на оккупированной территории, и они не были бы столь эффективны. А они – крайне эффективны.

Аресты и допросы – это уже производная эффективности. Они создали сеть, которая у них откатана в Чечне, в России, в Сирии. И сейчас они её воссоздали на оккупированной территории, на Запорожской и Херсонской территории. Везде один рисунок, одна методичка», – сказал Симоненко.

Он рассказал, что российским органам помогают многие чиновники и просто жители, оставшиеся на освобождённых территориях. Помогают, в том числе и с выявлением притаившихся неонацистов и убивавших жителей Донбасса боевиков.

«Это функция активистов контроля за территорией, за тем, кто проживает в доме. Они собирали списки наших атошников, наших активистов. Они являлись первопричиной массовых репрессий», – возмутился беглый чинуша.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть