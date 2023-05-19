В Киеве истерика: поддержка Путина в России растёт

Вадим Москаленко .  
19.05.2023 19:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 666
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Спецоперация, Спорт, Украина


Несмотря на усилия западных стран и бандеровскую пропаганду, поддержка курса президента России Владимира Путина среди населения РФ растёт.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на усилия западных стран и бандеровскую пропаганду, поддержка курса президента России Владимира Путина...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Провели опрос – треть населения России поддержали ядерный удар по Украине. Поддержка Специальной военной операции и лично Путина в России колоссальная, она глобализована пропагандой.

Позиция о допуске России [к Олимпиаде] уже настолько существенная, что уже российские спортивные чиновники говорят о том, что их спортсмены не будут заполнять какие-либо документы, заявления, и не будут обещать, что не поддерживают СВО», – переживал он.

«Они сегодня открыто дают понять, что сегодня это значимо – поддержка этой страшной операции со стороны российских олимпийцев и паралимпийцев. И мы продолжаем бороться за то, чтобы этого не произошло», – возмутился Сушкевич.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть