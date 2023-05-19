В Киеве истерика: поддержка Путина в России растёт

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Несмотря на усилия западных стран и бандеровскую пропаганду, поддержка курса президента России Владимира Путина среди населения РФ растёт.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Провели опрос – треть населения России поддержали ядерный удар по Украине. Поддержка Специальной военной операции и лично Путина в России колоссальная, она глобализована пропагандой. Позиция о допуске России [к Олимпиаде] уже настолько существенная, что уже российские спортивные чиновники говорят о том, что их спортсмены не будут заполнять какие-либо документы, заявления, и не будут обещать, что не поддерживают СВО», – переживал он.

«Они сегодня открыто дают понять, что сегодня это значимо – поддержка этой страшной операции со стороны российских олимпийцев и паралимпийцев. И мы продолжаем бороться за то, чтобы этого не произошло», – возмутился Сушкевич.