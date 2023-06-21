В Киеве истерика: Путин переформатирует СВО

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Из риторики и действий президента РФ Владимира Путина чётко видно, что Москва не собирается идти на уступки Западу, и более того, последовательно меняет международное восприятие СВО.

Об этом в эфире телеканала «Iton TV» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Риторика Путина в последние дни, наверное, в связи с тем, что наступление Украины в последние дни неудачное, она ожесточилась. Опять упор в пропаганде делается на денацификацию, дебандеризцию, опять пошли эти нарративы. И неудачная поездка лидеров африканских стран говорит о том, что Путин не собирается идти на какие-то уступки, не собирается в ближайшее время замораживать конфликт», – сказал Карасев.

Киевский политолог возмутился, что Владимир Путин убеждает весь мир, что происходящее на Украине – это исключительно внутренние дела РФ.

«Более того, размахивая Стамбульским договором, он дал понять, что это конфликт не глобальный, и даже не региональный, а постсоветский, как бы внутреннее дело России – решение вопроса с Украиной. Отсюда и эта риторика, что цели СВО будут выполнены», – возмутился он.