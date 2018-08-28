28.08.2018, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Россия, Украина, Финансы, Энергетика

В Киеве истерика: Россия лишает Украину военного бюджета



Если после запуска газопровода “Северный поток-2” прекратится транзит российского газа в ЕС по украинской территории, то Украина понесет экономический ущерб в размере 3 процентов от ВВП.

Такую цифру во время круглого стола в Киеве назвал главный коммерческий директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко, сообщает УНН.

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“Россия хочет, чтобы Украина не получала транзитные доходы. Для украинского ВВП это примерно столько, сколько Украина тратит на армию – это фактически оставить Украину без возможности финансировать оборону. Напомню, что экономический ущерб от потери транзита для Украины в процентном выражении – 3%. Это больше, чем теряет РФ из-за всех санкций, которые на нее наложены”, – сказал Витренко.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Витренко назвал дату, когда Украина останется без российского транзита.

Также он припугнул ЕС войной, если прекратится транзит российского газа через Украину.

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