В Киеве истерика: Россия лишает Украину военного бюджета
Если после запуска газопровода “Северный поток-2” прекратится транзит российского газа в ЕС по украинской территории, то Украина понесет экономический ущерб в размере 3 процентов от ВВП.
Такую цифру во время круглого стола в Киеве назвал главный коммерческий директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко, сообщает УНН.
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“Россия хочет, чтобы Украина не получала транзитные доходы. Для украинского ВВП это примерно столько, сколько Украина тратит на армию – это фактически оставить Украину без возможности финансировать оборону. Напомню, что экономический ущерб от потери транзита для Украины в процентном выражении – 3%. Это больше, чем теряет РФ из-за всех санкций, которые на нее наложены”, – сказал Витренко.
Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Витренко назвал дату, когда Украина останется без российского транзита.
Также он припугнул ЕС войной, если прекратится транзит российского газа через Украину.
Метки: военный бюджет Украины, Северный поток-2, Юрий Витренко
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