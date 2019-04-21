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21.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Пропаганда, Украина
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В Киеве истерят по поводу новой неведомой угрозы

Каждая украинская катастрофа, начиная майданом и заканчивая войной в Донбассе, а также провокацией в Керченском проливе, с новой силой подогревает страхи и переживания украинцев по поводу завтрашнего дня.

Об этом в эфире телеканала «4 канал» заявил украинский журналист, пропагандист Евромайдана Роман Скрыпин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вообще, наступают очень интересные времена в период огромной опасности, который продолжается уже с начала войны. Мы уже привыкли к этим опасностям. Может произойти что-то невероятное, если будет, условно говоря, очередное поднятие эмоциональной планки, какое-то обострение.

Потому что когда был Майдан, когда первые смерти – это был шок. И шоковое состояние. Потом, когда начались массовые убийства, ты думал, что уже хватит. Когда началась оккупация Крыма, ты: «Ну нет, этого не может быть просто в природе». А потом, когда война на Востоке, то ещё поднятие. И очередное поднятие это был Керченский пролив, когда снова есть ощущение опасности, что может быть всё, что угодно», – рассказал пропагандист.

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