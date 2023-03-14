В Киеве из СИЗО выпустили храбрых братьев Кононовичей. Нужна помощь читателей «ПолитНавигатора»

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В Киеве из СИЗО под домашний арест переведены комсомольцы Михаил и Александр Кононовичи, известные читателям «ПолитНавигатора» благодаря резким антизападным и антибандеровским акциям, которые братья продолжали проводить даже после государственного переворота 2014 года.

Кононовичи были арестованы еще минувшей весной – с началом российской СВО украинские каратели активизировали проведение зачисток несогласных. Сообщалось, что братья, как и другие политзаключенные, подвергались в застенках пыткам и издевательствам. В их защиту звучали призывы об освобождении из России и Белоруссии (Кононовичи – члены белорусской общины Волынской области). Однако реальное давление на киевский режим оказало иное.

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Власти Украины решили выпустить Кононовичей после того, как в странах Европы возле украинских посольств прошла серия митингов левых партий в знак солидарности с братьями-комсомольцами.

Режим решил выпустить Кононовичей из СИЗО под домашний арест – с «браслетами». Им по-прежнему угрожают длительные тюремные сроки и физическая расправа.

Семьям братьев удалось покинуть Украину. Близкие комсомольцев находятся в сложной ситуации. Им нужна помощь. Читатели «ПолитНавигатора» могут поддержать родственников храбрых антифашистов.

Карта для перевода средств, «Альфа банк», Россия:

9112 3810 0233 2203

Кононович Людмила Анатольевна