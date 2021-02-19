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19.02.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Киев, Криминал, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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В Киеве избили боевиков «ООС»

Новости Украины

В Киеве 12 февраля группа молодых людей жестоко избила бывших боевиков «ООС».

Соответствующую видеозапись опубликовали в нацистском Telegram-канале «Ветеранское братство», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете видно, как пятеро молодых людей зашли в метро, перепрыгнули через турникет и начали спускаться на эскалаторе на платформу.

В этот момент, уже на платформе, завязалась драка между ними и неизвестными. В Telegram-канале сообщили, что потасовку спровоцировало «замечание участников боевых действий».

«Оба собрата получили тяжелые травмы, один из них до сих пор находится в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой.


Согласно справке Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, пострадавший получил перелом костей носа, перелом носовой перегородки, открытую черепно-мозговую травма, множественные раны», – говорится в сообщении.

В СМИ подчеркнули, что один из пострадавших был офицером ВСУ, который совместно с боевиками «Правого сектора» воевал в Широкино и Авдеевке.

Досудебное расследование установило, что зачинщиками драки были семеро молодых людей – Максим Станилога, Артем Станилога, Даниил Дембовский, Владислав Казимиров, Иван Казимиров, Дмитрий Жебчук и Алексей Болдырев.

18 февраля суд избрал меру пресечения задержанным: двух несовершеннолетних передали под надзор родителям, а остальным избрали в качестве санкции личное обязательство.

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