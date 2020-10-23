В Киеве избили украинского карателя из спецназа

23.10.2020, Киев, Игорь Петров

В Киеве боевик «АТО» Иван Деев спровоцировал драку, получил по лицу и написал заявление в полицию.

Инцидент произошел на улице Василия Тютюника, когда перед «Ауди» Деева остановился БМВ прямо под запрещающим знаком. Жена боевика уверяет, что ее и мужа избили, когда они сделали замечание, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прежде, чем повернуть, подождали, пока эта «бэха» развернется. И буквально заехала в этот маленький промежуточек, и останавливается, выпуская женщину. Ваня сигналит – с двух сторон пассажир выскакивает и этот водитель. Они подбегают прямо к дверям, Ваня еще не успевает выйти, и начинают его бить… Разбита бровь, сломана кость гайморовой пазухи, заполнена кровью, ушибы колена, синяки и на переносице», – рассказала Людмила Деева в эфире телеканала «UA Первый».

При этом, та самая женщина, которую высаживали из автомобиля БМВ, Ирина Корниенко, уверяет, что первыми драку спровоцировали именно семейство Деевых.

«Сзади нас, где-то на расстоянии метров до 10 стояла эта машина, «Ауди», и сигналила. А сзади нее никого не было, вообще никого. То есть мы никакую аварийную ситуацию не создали, ничего. И я повернулась, и слышу маты с двух окон. Кстати, Юра его не ударил первым вообще», – говорит женщина.

Свидетельница происшедшего по имени Надежда, которая работает неподалеку, также уверяет, что драка началась по вине боевика АТО.

«Он за БМВ остановился и начал сразу же сигналить. Водитель второй машины начал нецензурно выражаться в сторону водителя БМВ, очень громко, агрессивно. Они просто подошли, они не бросались. Они подошли, а он продолжал это все. Естественно, завязалась драка», – сказала очевидица.

В итоге обе стороны конфликта написали заявление в полицию, а чтобы доводы были более убедительны, Деевы собрали таких же боевиков-атошников на акцию в свою поддержку под зданием МВД. Участники акции уверяли, что Иван Деев не виноват и требовали привлечь к ответственности водителя и пассажира второй машины.

Про Деева известно, что он – участник Евромайдана, служил в 8-м полку спецназа ВСУ. В 2016-м его наградили орденом «За Мужество» 3-й степени за участие в войне на Донбассе. В феврале 2017-го в районе Луганска он попал в плен и был возвращен лишь в прошлом году при обмене задержанными.