В Киеве известный фонтан на Подоле покрасили в малиновый цвет

06.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Киеве на Подоле художники-акционисты разрисовали в малиновый цвет известную скульптурную группу у фонтана “Самсон”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил в соцсети киевлянин Дмитрий Качура.

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“Пару недель назад писал об ужасном состоянии фонтана Самсона на Подоле. Облупленная статуя с кучей мусора в самом фонтане. Сегодня проходил мимо и ужаснулся… Мусор коммунальщики из фонтана убрали, что гуд. Более того – они перекрасили памятник. В малиновый цвет!!! Хочется глянуть этим эстетам из благоустроя в глаза… Малиновый Самсон, разрывающий пасть малиновому льву – такого точно ни в одной стране мира нет”, – написал он.

В постскрипуме к своей записи киевлянин уточнил, что раскраску скульптурной группы устроили не коммунальщики, а три молодых человека, решивших сделать из статуи Самсона арт-объект.

“Полиция сообщает об их задержании. Остается открытым вопрос – так это коммунальщики бутылки и прочий мусор убрали из фонтана или вандалы?”, – пишет Дмитрий Качура.

В комментариях к его записи подписчица Анна Сапелкина пишет, что “Вряд бы кто обратил на скульптуру и ее состояние внимание, если бы не ребята. И да, розовым он лучше. Теперь это хотя бы скандальный поп-арт, а не рушащийся дядя, сотнями слоев краски превращенный в дичь вроде поплывшего под лампой пластилина. Кстати, что-то проклятий и попыток посадки коммунальщиков за то, как выглядел сей дядя раньше я не вижу. Хотя вот за такую раскраску три года вполне пойдут. Зато жлобов из палаты мер и весов полные коменты”.

Также Сапелкина опубликовала фото скульптуры до раскраски.