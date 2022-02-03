В Киеве категорически не рекомендуют правительству уводить ТКГ по Донбассу из Минска

03.02.2022  18:49 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Конфликт, Кризис, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Турция, Украина
Новости Украины

С переносом переговорной площадки Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска в Турцию – мало что поменяется, однако с Белоруссией у Киева отношения испортятся окончательно.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила политический эксперт Александра Решмедилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С переносом переговорной площадки Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска...

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«Для Лукашенко в своё время появление минской переговорной площадки и подписание тех же соглашений было возможностью войти в европейский дискурс и снять с себя часть изоляционных ограничений. Поэтому он очень не хотел отдавать эту площадку. У них  Назарбаевым были определённые перетягивания каната, и Лукашенко удалось отстоять эту площадку.

Вопрос в другом – что у Киева с Минском поменялись тональности в отношениях. И если всё закончится тем, что площадка будет заменена, это может быть очередным гвоздём в крышку ухудшения и без того непростых отношений.

Особенно после того, как появилась информация о беспилотниках, есть и другой момент – это зависимость пока ещё от электроэнергии, никуда от этого не денешься. Если будет резкий переход на смену площадок, который Лукашенко может воспринять как какой-то враждебный сигнал, это может в наших двусторонних отношениях ухудшить и без того непростую ситуацию», – предупредила политолог.

Она призвала в плане смены географической точки для ТКГ двигаться крайне осторожно.

«Потому что – по факту мало что изменится, может быть такой же zoom-формат или дистанционные видеовстречи, а вот осадочек может остаться достаточно серьёзный», – пояснила Решмедилова.

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