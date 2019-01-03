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В Киеве ударом в голову убит сотрудник охраны президента
В ночь на 3 января, на улице Саперное поле, 12, в Киеве убили сотрудника охраны президента Украины. Трагедия произошла на придомовой территории ЖК “Французский квартал” около 22:30, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает киевское издание “Информатор”.
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По данным издания, конфликт произошел между кавказцем, который гулял с собаками, и автомобилистом произошел на дворовой парковке. В результате словесной перепалки якобы кавказец ударил собеседника кулаком в голову. Мужчина упал на землю и ему стало плохо. На место произошедшего вызвали медиков.
Врачи до последнего пытались реанимировать пострадавшего, однако он скончался, не приходя в сознание. По предварительному заключению медиков, смерть наступила от удара в голову, а не от падения. После содеянного нападавший скрылся во дворах.
Как сообщили в полиции, погибший был сотрудником Управления государственной охраны, обеспечивающей безопасность первых лиц государства. Его звали Василий Хмелюк. Парню было всего 26 лет.
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