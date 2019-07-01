01.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Пропаганда, Сюжет дня, Украина
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В Киеве хотят использовать русский язык для антироссийской пропаганды

На Украине русский язык должен иметь такие же права, как и украинский, поскольку рускоязычные жители в 1991 году также создавали украинское государство.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это отвечает Хартии региональных языков, это абсолютно логично. Речь о том, что не язык виноват, а контент, который создается на этом языке. То есть если патриотический контент будет создан на русском языке, я двумя руками за то, чтобы этот язык звучал и не только в Донецке или тех регионах», – сказал эксперт.

Также отметил, что расширение прав русского языка отвечает международным обязательствам Украины, очевидно имея в виду ратификацию Радой Европейской хартии региональных языков или языков нацменьшинств.

«Просто нужно отойти от предвыборной риторики и языка ненависти. Отойти от этого и сказать, что Украина – это многокультурная, многонациональная страна. Хочу напомнить, что 1 декабря 1991 года политическую нацию на референдуме создали и русскоязычные, и украиноязычные граждане Украины. Это лежит в фундаменте нашего государства», – заявил Чаплыга.

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