В Киеве хотят могилизировать спидозников, аутистов и депутатов

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На Украине пора загребать в армию студентов, депутатов и чиновников, потому что в тылу всё равно пользы от них уже не будет.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил один из лидеров политического крыла неонацистского полка лидеров «Азов» «Национальный корпус» Евгений Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Под мобилизацию будут подпадать разные категории людей. Если мы говорим о студентах, то должны честно сказать, что с началом войны почему-то студентов сразу стало намного больше. А также я в таком случае начинал бы с других категорий людей – например, проверить профессионализм и пригодность депутатов и чиновников, которые сегодня занимают должности. Мне кажется, там мы быстрее найдём кадры, которые в армии принесут больше пользы, чем там, где они находятся сейчас», – сказал бандеровец.

В свою очередь, старший медик ВСУ с позывным «Сандерс» предложил забирать в армию больных гепатитом, туберкулёзом, ВИЧ, а также пациентов психиатрических клиник.

«Люди. Которые болеют ВИЧ, вирусным гепатитом, и прочее. Они не должны служить в подразделениях, которые занимаются обороной или штурмами. Потому что когда ему [раненному] будут предоставлять помощь, есть вероятность, что он может заразить другого человека. Но человек с неактивным ВИЧ, залеченным туберкулёзом, и прочее, в принципе, может служить в тылу, на каких-то складах. Просто тыловая должность. Я знаю людей с аутизмом, они прекрасно зацикливаются на какой-то задаче, и эту задачу они выполняют. Если человек с неврастенией, или прочее – если человек в принципе может жить в обществе, почему он не может служить в армии?», – добавил медик.