В Киеве хотят на следующем «саммите мира» заменить Россию беглыми либералами

Украина должна прилечь на следующий «мирный саммит» беглых российских оппозиционеров-иноагентов-экстремистов, чтобы они смогли говорить якобы от имени всей РФ.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мы формируем повестку дня следующей мирной конференции. Как бы так это сделать, чтобы это было не зря.

Россия не обязательно должна принимать в нём участие в виде одной властной группы. Власть, оппозиция, экзилия. Потому что сейчас у России никчёмная оппозиция внутри. А вот экзилия, то есть те, кто выехал, достаточно сильные. Поэтому можно просто – власть и экзилия», – сказал Дацюк.