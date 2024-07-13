В Киеве хотят на следующем «саммите мира» заменить Россию беглыми либералами

Вадим Москаленко.  
13.07.2024 22:40
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина должна прилечь на следующий «мирный саммит» беглых российских оппозиционеров-иноагентов-экстремистов, чтобы они смогли говорить якобы от имени всей РФ.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна прилечь на следующий «мирный саммит» беглых российских оппозиционеров-иноагентов-экстремистов, чтобы они смогли говорить...

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«Мы формируем повестку дня следующей мирной конференции. Как бы так это сделать, чтобы это было не зря.

Россия не обязательно должна принимать в нём участие в виде одной властной группы. Власть, оппозиция, экзилия. Потому что сейчас у России никчёмная оппозиция внутри. А вот экзилия, то есть те, кто выехал, достаточно сильные. Поэтому можно просто – власть и экзилия», – сказал Дацюк.

«И можно было бы построить разговор с неимперскими русскими, с экзилией, и изложить базовые тезисы на вторую конференцию. И это уже были бы не просто тезисы одной Украины, а общие тезисы Украины и России. Пускай не России как официального государства, но представителей разных групп», – разглагольствовал укро-философ.

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