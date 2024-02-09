В Киеве хотят начать грабить и разоружать «третьи страны», чтобы продолжить войну

Вадим Москаленко.  
09.02.2024 21:52
  (Мск) , Киев
Просмотров: 336
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Из-за внутренней политической борьбы американская помощь Украине может быть надолго заблокирована, и бандеровцам останется только искать оружие в третьих странах.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за внутренней политической борьбы американская помощь Украине может быть надолго заблокирована, и бандеровцам останется...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Трамп решил, несмотря ни на что – не одобрять помощь Украине, потому что у него есть какие-то договорённости с Путиным по Китаю, Ирану и Северной Корее. И тогда они и за отдельный пакет не проголосуют, и тогда в этом году американской помощи не получим.

Потому что эта помощь стала одним из центральных вопросов предвыборной борьбы, как и границы (с Мексикой). И Трамп на это не согласится, потому что он хочет окончательно уничтожить Байдена», – сказал Самусь.

Он пожаловался, что без американской помощи украинская армия так и останется на «голодном пайке» – Европа сама такую войну не потянет.

«Конечно, есть предложения чтобы ЕС перестал поставлять боеприпасы третьим странам, таким как Южная Корея, и увеличил поставки Украине, или создал дополнительные фонды для закупки снарядов», – добавил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть