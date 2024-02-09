В Киеве хотят начать грабить и разоружать «третьи страны», чтобы продолжить войну

Из-за внутренней политической борьбы американская помощь Украине может быть надолго заблокирована, и бандеровцам останется только искать оружие в третьих странах.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп решил, несмотря ни на что – не одобрять помощь Украине, потому что у него есть какие-то договорённости с Путиным по Китаю, Ирану и Северной Корее. И тогда они и за отдельный пакет не проголосуют, и тогда в этом году американской помощи не получим.

Потому что эта помощь стала одним из центральных вопросов предвыборной борьбы, как и границы (с Мексикой). И Трамп на это не согласится, потому что он хочет окончательно уничтожить Байдена», – сказал Самусь.