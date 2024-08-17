В Киеве хотят одновременно атаковать Приднестровье и Крым

Украине следует воспользоваться успехом в Курской области и атаковать Приднестровье.

Об этом в интервью украинскому ютуб-каналу «Альфа Медиа» заявил политолог Тарас Загородний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорят: давайте атаковать Крымский мост. Я считаю, нужно одновременно Крымский мост и Приднестровье. Нам нужно Приднестровье, чтобы освободить ресурсы того региона. Это все равно нож в спину. Нам часто говорят: это международный конфликт, это другая территория, молдаване никогда не дадут согласия. Да, не дадут. Но я считаю, что в этом случае надо действовать так, как и действовали. У русских же не спрашивали никакого разрешения. Тут же мы не будем оккупантами. Получим ноты протеста, обеспокоенность. Через неделю отдадим законным властям Молдовы эту территорию. Но трофеи забираем — все, что там в Колбасной находится, эти склады и все остальное», – сказал Загородний.

Российский военный эксперт Александр Артамонов не считает фантазии украинца неосуществимыми, только он полагает, что атаковать Приднестровье будет НАТО.

«Курская область может быть некой дымовой завесой для выравнивания линии НАТО в Молдавии. Это было объявлено еще Макроном. На фоне Курской области, где просто пустили смертников (ясно, что мы их кроваво уничтожим), вдруг произойдет ввод войск в Молдавию. Они справятся с Приднестровьем? Да элементарно. Та самая 101-я дивизия США «Кричащие орлы» стоит именно на румыно-украинской границе в двух шагах от Молдавии. Оттуда один танковый бросок до Одессы. Украина это, естественно, будет приветствовать. Она получит 30 тысяч тонн боеприпасов 152-го калибра, даже если какая-то часть из них уже некондиция за давностью лет», – сказал Артамонов в интервью Руслану Осташко.