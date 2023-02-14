В Киеве хотят переименовать города Крыма и заставить изменить западные карты навигаторов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Содержащийся в Киеве за счёт средств Фонда Сороса «Крымско-татарский ресурсный центр» придумал новую тему для оправдания собственного существования – возвращение исторических названий населенным пунктам и географическим объектам на полуострове.

Причем, переименование должно произойти не только в документах на Украине – Киев будет рекомендовать изменить топонимику Крыма во всех навигационных картах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

На пресс-конференции в Киеве глава правления центра Эскендер Бариев, отвечающий за международную деятельность в запрещенном в РФ меджлисе, напомнил, что еще в сентябре 2021 года было распоряжение Кабмина Украины о разработке и подаче проектов постановлений Верховной Рады касательно топонимов Крыма со сроком исполнения в третьем квартале 2022 года.

«Мы говорим о деколонизации и декоммунизации, то есть, с начала аннексии Крыма в 1783 году, – подчеркнул Бариев. – Мы же понимаем, что названия населённых пунктов связаны с легендами, с историей, с культурой, с языком коренных народов. Таким образом, Россия пыталась сделать все, чтобы искоренить коренные народы, а потом продемонстрировать, что они не имеют отношения к Крыму, либо к Украине в целом. Это же происходило на протяжении столетий на территории Украины. Здесь нам необходимо продемонстрировать готовность разрушать на пропагандистском и идеологическом уровне».

По словам Бариева, изучение российской историографии мешает украинцам осознать, «кто в Крыму хозяин».

Видимо до сих пор хозяином Крыма остается Османская империя, судя по летоисчислению, которую ведет меджлис, считая, что история началась в 1475 году с высадкой турецкого десанта и осады Кафы.

Тому в подтверждение наглядная агитация кампании «Вернем названия – вернем Крым», выполненная на украинском, крымско-татарском и турецком языках.

Причем главарь меджлиса Рефат Чубаров настаивает, чтобы крымско-татарские названия писали на латинице, и тогда визуально они перестанут восприниматься как часть «Русского мира».

Особенно Чубарова вдохновляет то, что Ахтиар (татарское поселение на северной стороне Севастопольской бухты) никак не может быть «городом русской славы».

«Вопрос о возобновлении исторической топонимики – это вопрос сути украинской державы и усиления ее державных позиций в уникальном уголке украинской территории, которым является Крым», – разглагольствовал упитанный экстремист Чубаров.

Он пригрозил, что в противном случае свои исторические скрепы Россия завтра найдет в Киеве, а после – в Варшаве. Поэтому Симферополь нужно срочно переименовать в Ак-Месджит, Гвардейское в Сарабуз, Советское в Ички.

Надо отметить, что с подобными идеями меджлис выступает не впервые, и за годы нахождения Крыма в составе Украины не нашел их одобрения в Киеве, что Чубаров списал на «расклады политических сил», которые также мешали признать голодомор геноцидом.

Тем временем в городах Крыма появляются новые названия в честь погибших в зоне СВО крымчан, что на Украине считают преступлением. С ужасом и негодованием ревнители исторической правды в османском стиле разглядели на карте улицу им. Владимира Путина – так решили дачники в садоводческом товариществе в границах Трудовского сельского совета. Но в Киеве заявляют – улицу именем российского президента назвали в Симферополе. И привели еще несколько данных с «поправкой на ветер».

«Единственная перепись была в 1897 году, и по этой переписи в Таврической губернии люди, которые разговаривали на украинском языке, составляли абсолютное большинство, – заявил глава Госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский. – И на втором месте был татарский язык».

Откуда в 1897 году появился украинский язык, глава службы не пояснил, видимо, пользуясь автозаменой «малоросы» на «украинцы».

Но что касается переименований, то в Симферополе действительно возвращают исторические названия улицам – Карла Маркса вновь стала Екатерининской, а улица Шмидта – Потемкинской. На очереди возвращение улице Воровского названия Воронцовская.

Крымско-татарская топонимика, а точнее тюркская, практически полностью сохранена в названиях горных вершин, ущелий, рек. Города Джанкой и Бахчисарай носят исторические названия, но большая часть городов Крыма была основана греками, и если восстанавливать историческую топонимику, то она будет отнюдь не той, на которую рассчитывают турецкие агенты.