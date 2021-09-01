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01.09.2021 20:30 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
беспредел, Дзен, Идиотизм, Крым, Общество, Политика, Россия, русофобия, Севастополь, Скандал, Украина
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В Киеве хотят переименовать Севастополь, Симферополь и Евпаторию

Новости УкраиныВерховная рада должна принять закон о переименовании населённых пунктов Крыма и лишить полуостров русских...

Верховная рада должна принять закон о переименовании населённых пунктов Крыма и лишить полуостров русских и древнегреческих названий.

Об этом в эфире своего YouTube-канала  бежавший на Украину бывший московский журналист, а ныне глашатай запрещенной в РФ экстремистской группировки «меджлис крымских татар» Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вернуть топонимику Крыма, чтобы не было там русского мира и духа – отличная идея. Это могла сделать даже предыдущая Верховная рада, но испугались Путина. Что нам мешает это сделать?

Я напомню депутату из «Слуг народа» – пусть вносят закон о массовом переименовании не только в рамках декоммунизации, но и в рамках отмены тех указов, которые принимал Сталин», – сказал он.

Более того, Муждабаев предложил убрать с карт и древнегреческие названия крымских городов.

«И я бы пошёл до конца – отменить все эти придуманные Екатериной псевдогреческие названия – Евпатория, Феодосия, Симферополь, Севастополь. Все эти города имеют исторические названия – Кефе, Гезлев, Акъяр. Эти города существовали задолго до того, как Екатерина дала им псевдогреческие названия.

Может, кто-то не знает, но это не от древних греков. Это Екатерина так себе мир видела. Это такая лживая хамелеонская история, что они древних греков почитали. На самом деле она была дикаркой, абсолютно похожей на страну, которую она возглавила.

Это дикость. Потому что никакого Севастополя нет – такое название раньше носил город, где сейчас Сухуми. А в Крыму Севастополей, Симферополей не было. Это после оккупации 1783 года они переименовали Крым в Тавриду», – резюмировал экстремист.

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