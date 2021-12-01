В Киеве хотят получить оружие, оставшееся после бегства США из Афганистана

01.12.2021  08:58 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Афганистан, Вооруженные силы, Политика, США, Украина
Новости Украины

Киев должен использовать участившиеся обстрелы ЛДНР для того, чтобы вынудить США поставить Украине оставшееся после Афганистана вооружение и технику.

Об этом в эфире YouTube-канала украинского журналиста, антироссийского пропагандиста Романа Скрипина заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев должен использовать участившиеся обстрелы ЛДНР для того, чтобы вынудить США поставить Украине оставшееся...

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«Весной была выделена новая финансовая помощь, прилетали самолёты с «Джавелинами», РЛС, медициной, ещё чем-то. Это было следствием весенней эскалации. А в рамках осенней эскалации Украина пытается склонить США к тому, чтобы не просто поддерживать нас морально, но и ПЗРК «Стингер», который мы можем относительно быстро освоить. Это как «Джавелин», только против самолётов, вертолётов, крылатых ракет и беспилотников. Они в США есть в больших количествах, и они могут нам их передать для быстрого усиления ПВО, что для нас очень актуально», – сказал Чмут.

Он подчеркнул, что Украина должна довольствоваться не одними ПЗРК, а выпросить у Вашингтона всё оставшееся после Афганистана оружие и технику.

«США имели большое количество законтрактованного оружия, техники и боеприпасов имущества в Афганистане. И так как история там завершилась, это всё надо реализовать. Можно нам. Мы пытаемся убедить США, что куда-то – лучше всего на Украину. Потому что можно Греции, Марокко или другим партнёрам, но лучше – на Украину», – резюмировал военный эксперт.

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