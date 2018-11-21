В Киеве хотят построить космодром, чтобы быстрее стать европейцами

21.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Команда Space Logistics Ukraine, которая лоббирует вопросы развития космической экосистемы, провела дискуссионную панель «Будет ли космодром в Украине?», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Основатель компании и инициатор мероприятия Дмитрий Легеза рассказал об этапах реализации проекта.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Первый и очень важный вопрос – это законодательная структура. Сейчас космическая деятельность в Украине находится под государственной монополией. Реализация концепции «Нового космоса» (то есть, космической деятельности, открытой для частных предприятий) требует существенной актуализации Законодательства Украины», – отметил он.

На первом этапе предполагается определить территориальную возможность построения космодрома на территории Украины.

«Специалисты отмечают, что данная часть проекта продлится около 5 месяцев. После этого станет известно, насколько эту идею можно воплотить в жизнь», – пояснил Легеза.

Далее следует создание «Ассоциации космической инновации».

«Главная ее задача – кооперация всех участников отрасли (от производителей ракет до блогеров) для развития данного сектора. Там будут держать руку на пульсе законодательные инициативы и образовательные программы. В целом создание ассоциации нужно для того, чтобы поддерживать и помогать друг другу ради общей цели – развития полноценной космической отрасли», – отметил он.

Советник компании Валентин Гаденов указал на научно-технические выгоды сооружения космодрома именно на Украине.

«В мире сейчас существует 16 активно действующих космодромов. Люди всегда задают один и тот же вопрос: «В чем смысл строить космодром не в экваторе? Это же финансово невыгодно». На самом деле, в наше время необязательно запускать каждую ракету с экватора. Удаленность от него повлияет только на расход топлива – на северной широте его будет необходимо больше. Коррекции траектории происходят уже на орбите. И еще одна очень важная деталь. Если страна имеет на своей территории современный космодром, это означает, что политическое положение страны изменится. Со страной, имеющей «окно в космос» на мировой арене начинают разговаривать по-другому», – подытожил он.