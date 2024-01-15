В Киеве хотят повторить удары по Новороссийску и потопить греческие танкеры

Анатолий Лапин.  
15.01.2024 16:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Украина не сможет выйти на границы 91-го года, если будет вести симметричную войну с Россией. Ей придется переносить боевые действия на территорию РФ (которую Украина признает, а не новых регионов и Крыма, – авт.), например, бить по портовой инфраструктуре.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший депутат Верховной рады, мобилизовавшийся в ВСУ, Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет выйти на границы 91-го года, если будет вести симметричную войну с...

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По мнению Лапина, чувствительными будут удары по порту Новороссийска и иностранным танкерам, везущим нефть.

«Если мы не переносим войну на территорию противника, то шансов доползти до границ 91-го года у нас нет, давайте говорить откровенно. Я уже неоднократно говорил, у нас много хороших задумок, мы думаем, что в белом пальто и рукавичках можно победить этот зверинец, который к нам пришел. Нет, в белом пальто и рукавичках мы не победим. Значит, придется пачкаться…

Я думаю, что мы способны перенести войну на территорию противника и бить по его экономике. Мы уже анализировали историю, что Россия с 22-го года, с момента полномасштабного вторжения – заработала на торговле нефтью более 550 миллиардов…

Для россиян это болезненный урон, если бы они этого не заработали? Колоссально болезненный. Какой порт, единственный порт, который не замерзает в России? Это Новороссийск. Скажите, пожалуйста, а что, армия беспилотников, армия дронов, «армия мести», где она? Она должна расфигачить полностью этот порт и всю портовую инфраструктуру Новороссийска, в частности, там, где проходит перелив, налив, танкерный тюлькин флот России, российской нефти.

Должны ли мы топить российские танкеры, которые призваны обеспечить российской экономике деньги, перевозя нефть, перегружаясь где-то среди моря, непонятно как, в обход санкций, в греческие танкеры? Извините, если во время этого переливания сгорит греческий танкер – это проблема не Украины», – рассуждал Лапин.

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