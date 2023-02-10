В Киеве хотят превратить Британию в «огромный украинский арсенал»

Вадим Москаленко.  
10.02.2023 11:53
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Британия должна использовать свой промышленный арсенал для того, чтобы снабжать Украину необходимым количеством всего самого современного вооружения.

Об этом в эфире «радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Британия должна использовать свой промышленный арсенал для того, чтобы снабжать Украину необходимым количеством всего...

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«Не надо забывать, что Великобритания – это огромный арсенал. Мощная индустриальная страна, которая может обеспечить нас разными типами оружия и боеприпасов, даже высокоточного оружия», – сказал Романенко.

По его мнению, за счёт британской экономики Украина сможет изнурить российскую армию и победить в затяжной позиционной войне.

«Это как раз то, что нам очень надо будет в позиционной войне. А сейчас война приобрела именно позиционный характер. Все говорят о «большом наступлении», но большое наступление сейчас – это захватить полтора села.

В позиционной войне выигрывает тот, кто изнуряет армию врага. А наносить удары высокоточным оружием – как раз то, что надо», – резюмировал эксперт.

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