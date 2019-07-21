21.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Россия, Украина, Экономика, Энергетика
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В Киеве хотят прямых переговоров с РФ по газу

Украина покупает по так называемому реверсу тот же российский газ, но с огромными наценками.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина и так покупает российский газ через европейских посредников, переплачивая очень много. По моим подсчетам, это около 300-400 миллионов долларов ежегодно. Реверс – это тот же российский газ, только мы покупаем его там. Плюс еще «Нафтогаз» еще так делает, что есть подозрения в разного рода коррупционных составляющих, потому что это проходит через швейцарские фирмы и видно, что большая часть остается в оффшорах.

Поэтому кроме того, что газ по прямым контрактам будет дешевле для украинских потребителей, будет еще сокращение этой коррупционной составляющей», – убежден Скаршевский.

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