В Киеве хотят расширить Минский формат с Донбасса на весь периметр Украины

09.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

После проведённых Россией военных учений, вызвавших настоящую истерику в украинской прессе и киевском политикуме, минского и нормандского форматов, предполагающих процессы только по Донбассу, уже недостаточно.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил представитель в ТКГ от «ОРДЛО», бежавший из Донбасса украинский пропагандист Сергей Гармаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последняя ситуация с концентрацией российских войск на всём периметре украинских границ показала, что «Минска» мало. «Минск» рассматривает процессы только по Донбассу, а Россия показала, что она является для нас угрозой на всём периметре границ. То есть, явно Минский формат и Нормандский формат, они уже недостаточны для решения проблем войны Украины с Россией, и нужно доводить это до Запада», – паниковал Гармаш.