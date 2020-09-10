В Киеве хотят сделать гимном Рады русофобскую песню Шнурова

10.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Русофобская песня новоиспеченного российского политика и телепродюсера, а в прошлом музыканта-матершинника Сергея Шнурова должна стать гимном Верховной рады и вдохновлять украинский народ на «подвиг».

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Песня, которую поёт Шнур «Москва сгорела целиком» должна стать девизом и неофициальным гимном, который должен крутиться всеми силами – этой песней должны начинаться или заканчиваться все заседания в Верховном совете.

Это должна быть такая хорошая песня, которая могла бы направлять украинский социум на понимание тех задач, которые придётся решать в ближайшее время», – призвал русофоб.

Напомним, песня либерального музыканта-русофоба, решившего заняться политикой в России, начинается с таких слов:

«Вчера приснился сон прекрасный:

Москва сгорела целиком.

Пожар на площади на Красной,

И тлеет бывший Избирком.

Никто не выжил — все сгорели:

Все Pussy, Путин и Собчак,

И у стены кремлёвской ели

Горели ох*енно так».