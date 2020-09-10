В Киеве хотят сделать гимном Рады русофобскую песню Шнурова
Русофобская песня новоиспеченного российского политика и телепродюсера, а в прошлом музыканта-матершинника Сергея Шнурова должна стать гимном Верховной рады и вдохновлять украинский народ на «подвиг».
Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Песня, которую поёт Шнур «Москва сгорела целиком» должна стать девизом и неофициальным гимном, который должен крутиться всеми силами – этой песней должны начинаться или заканчиваться все заседания в Верховном совете.
Это должна быть такая хорошая песня, которая могла бы направлять украинский социум на понимание тех задач, которые придётся решать в ближайшее время», – призвал русофоб.
Напомним, песня либерального музыканта-русофоба, решившего заняться политикой в России, начинается с таких слов:
«Вчера приснился сон прекрасный:
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил — все сгорели:
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлёвской ели
Горели ох*енно так».
Спасибо!
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