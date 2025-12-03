В Киеве хотят сразу же саботировать мирный договор после прекращения огня
Украина не выполнит никаких российских требований, даже если подпишет фиктивный мирный договор.
Об этом в интервью украинской журналистке Людмиле Немыре заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ни в коем случае мы не должны вести переговоры об условиях избирательного процесса и процесса голосования на Украине…
Какую нам ловушку могут поставить? Нас могут обязать легализовать пророссийские политические силы, если мы начнем переговоры по вопросу о выборах после войны.
И нас могут подталкивать, чтобы мы максимально открыли информационную сферу, чтобы во время выборов у нас действовали российские нарративы.
После войны этого ни в коем случае нельзя допускать. Категорическая позиция украинской стороны – ни в коем случае мы не можем идти на выполнение таких российских ультиматумов, даже если американцы могут их поддерживать. Для нас это тоже должна быть красная линия», – жаловался Фесенко.
Пропагандистка Людмила Немыря предложила подписывать что угодно, но потом отказаться от любых обязательств.
«Конечно, мы что-то должны будем подписать, это понятно. Но представим себе, что мы проводим референдум – это значит, что украинский народ принимает и соглашается с теми условиями непопулярными, которые вносятся. Если они не соглашаются – мы продолжаем войну, а если соглашаются, то мы фактически утверждаем эти решения.
Но мы же прекрасно знаем, можно сделать вид, что никаких договоров не было. Как, например, Будапештский меморандум. Почему бы нам не сыграть в ту же циничную игру: да, что-то подписали, а потом можем переосмыслить
А референдум потом будет оправдывать Россию во всех ее действиях, если большая часть населения соглашается», – сказала Немыря.
