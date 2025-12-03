В Киеве хотят сразу же саботировать мирный договор после прекращения огня

Вадим Москаленко.  
03.12.2025 20:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 186
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина не выполнит никаких российских требований, даже если подпишет фиктивный мирный договор.

Об этом в интервью украинской журналистке Людмиле Немыре заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ни в коем случае мы не должны вести переговоры об условиях избирательного процесса и процесса голосования на Украине…

Какую нам ловушку могут поставить? Нас могут обязать легализовать пророссийские политические силы, если мы начнем переговоры по вопросу о выборах после войны.

И нас могут подталкивать, чтобы мы максимально открыли информационную сферу, чтобы во время выборов у нас действовали российские нарративы.

После войны этого ни в коем случае нельзя допускать. Категорическая позиция украинской стороны – ни в коем случае мы не можем идти на выполнение таких российских ультиматумов, даже если американцы могут их поддерживать. Для нас это тоже должна быть красная линия», – жаловался Фесенко.

Пропагандистка Людмила Немыря предложила подписывать что угодно, но потом отказаться от любых обязательств.

«Конечно, мы что-то должны будем подписать, это понятно. Но представим себе, что мы проводим референдум – это значит, что украинский народ принимает и соглашается с теми условиями непопулярными, которые вносятся. Если они не соглашаются – мы продолжаем войну, а если соглашаются, то мы фактически утверждаем эти решения.

Но мы же прекрасно знаем, можно сделать вид, что никаких договоров не было. Как, например, Будапештский меморандум. Почему бы нам не сыграть в ту же циничную игру: да, что-то подписали, а потом можем переосмыслить

А референдум потом будет оправдывать Россию во всех ее действиях, если большая часть населения соглашается», – сказала Немыря.

