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Киев должен активнее вербовать диверсантов внутри России, в том числе начать нанимать уголовников, которые за деньги готовы на любую подлость.

Об этом в эфире «5 канала» заявил мобилизовавшийся в ВСУ экс-депутат Верховной рады нацист Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все усилия Главного управления разведки должны быть сосредоточены на рельсовой войне на территории противника. Для этого не нужны ракеты «Скальп». Для этого нужно выделенные деньги направлять на вербовку людей на территории России. Второй момент – использовать российских криминал для диверсионной работы. Они ведь за деньги сделают что угодно, «за всё легавым отомщу». В этом контексте и использовать слабости России», – рассуждал экс-депутат.

Лапин также потребовал вкладывать больше средств в сепаратистские движения внутри России.

«И давайте будем популяризировать борьбу народов за свою независимость, которые находятся под оккупацией России. Почему мы в этом направлении ничего не прорабатываем? Это делали ещё боевики УПА в прошлом столетии, и дало первые результаты, популяризация страны Казакия. Вон, Башкортостан полыхает, так почему бы не подлить туда масла», – вещал нацист.