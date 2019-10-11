В Киеве хотят воспользоваться желанием Запада помириться с Россией

11.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина должна использовать желание Запада восстановить отношения с Россией, чтобы добиться максимальной выгоды для себя.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил глава парламентского комитета по международным делам Богдан Яременко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам парламентария, на фоне желания Запада снять санкции с России, Украина может получить «дополнительное пространство на переговорах».

«Запад не хочет продолжения войны, Запад хочет нормализовать отношения с РФ, вернуться к торговле с РФ. Их мотивы, нравятся они нам или нет, мы понимаем. Почему это делается? Не для того, чтобы принудить нас к капитуляции, не для того, чтобы поставить нас в худшие условия, а для того, чтобы решить свои проблемы. Но эта позиция оставляет нам пространство для маневра – мы можем пытаться выиграть себе какое-то дополнительное пространство на этих переговорах, чтобы что-то изменить, что безусловно является переходом через «красные линии», очерченные президентом Зеленским», – заявил Яременко.