В Киеве хотят ввести курс бандерологии

01.02.2019, Киев

На основе работ одного из лидеров ОУН Степана Бандеры должно строиться украинское будущее.

Об этом, выступая на Шестых бандеровских чтениях в Киеве, заявил глава Конгресса украинских националистов Степан Брацюнь.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сначала было Слово, и Слово было от Бога и Слово было Бог. И мы сегодня, изучая наследие украинского национализма, Степана Бандеры и других теоретиков украинского национализма, изучаем это наследие как платформу, на которой можем строить наше украинское будущее», – сказал политик.

Он отметил, что многие работы не изданы и бандеровские чтения способствуют изучению националистического наследия.

«Церковь стоит на фундаменте учения святых отцов, есть целая наука – патрология. Она изучает эти учения. Возможно, мы тоже это учение будем называть бандерологией», – надеется Брацунь.