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01.02.2019, Киев
 
Политика, Пропаганда, Украина
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В Киеве хотят ввести курс бандерологии

На основе работ одного из лидеров ОУН Степана Бандеры должно строиться украинское будущее.

Об этом, выступая на Шестых бандеровских чтениях в Киеве, заявил глава Конгресса украинских националистов Степан Брацюнь.

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«Сначала было Слово, и Слово было от Бога и Слово было Бог. И мы сегодня, изучая наследие украинского национализма, Степана Бандеры и других теоретиков украинского национализма, изучаем это наследие как платформу, на которой можем строить наше украинское будущее», – сказал политик.

Он отметил, что многие работы не изданы и бандеровские чтения способствуют изучению националистического наследия.

«Церковь стоит на фундаменте учения святых отцов, есть целая наука – патрология. Она изучает эти учения. Возможно, мы тоже это учение будем называть бандерологией», – надеется Брацунь.

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