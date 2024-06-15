В Киеве хотят «засушить» российскую ПВО

Вадим Москаленко.  
15.06.2024 16:42
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинские спецслужбы должны использовать больше БПЛА для атак по России, чтобы истощить системы ПВО РФ.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил украинский военный эксперт, бывший летчик Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские спецслужбы должны использовать больше БПЛА для атак по России, чтобы истощить системы ПВО...

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«Ракет не дают, нам приходится работать беспилотниками. Нужна сотня беспилотников на одну цель, чтобы часть из них прошла. Россияне даже если собьют 60-70%, 30% наносят максимальный вред. Сегодня такой показатель реальной работы, но она должна проводится каждый день. Но так как это происходит на базе наших спецслужб, они этого сделать не могут, потому что ГУР и СБУ не располагают мощностями и бюджетом, чтобы каждый день работать по ста беспилотникам», – сказал Свитан.

«И самое интересно – чем они беспилотники сбивали? Ракетами. Беспилотник в десять раз дешевле ракеты стоит. Даже засушить российскую ПВО, вытащить у них ракеты – это тоже выполнение боевой задачи», – подытожил военный эксперт.

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