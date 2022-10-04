В Киеве хвалятся, что Россия вернула им уже 800 пленных

04.10.2022  08:28 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В рамках 24 обменов пленными Украина освободила из российского плена 808 своих военных.

Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В рамках 24 обменов пленными Украина освободила из российского плена 808 своих военных. Об...

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«По состоянию на сегодня уже проведено 24 обмена, 808 человек возвращены из российского плена», – говорится в сообщении.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел 380 личных приемов украинцев, которые искали своих без вести пропавших родственников, и более 3000 консультаций по телефону.

Кроме того, по словам чиновницы из украинского Минобороны, обработано более 6000 запросов о статусе лица. Это запросы людей, которые ищут своих без вести пропавших родных-военнослужащих.

Также в Минобороны Украины и на Банковой ставят себе в заслугу то, что добились неравноценного обмена нескольких сотен своих военнопленных на одного украинского опального политика Виктора Медведчука.

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