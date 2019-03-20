В Киеве хвастаются, что наказали «Сименс» за поставки турбин в Крым

20.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина отказалась покупать тепловозы у немецкой корпорации «Сименс» из-за поставки турбин на электростанции в Крыму.

Об этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире программы «Вопрос национальной безопасности» заявил политолог Михаил Гончар.

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По его словам, Украина теперь прекратила сотрудничество с «Сименс» по всем направлениям.

«Сименс» прибегнул к технологии игры. Они совместно с русскими, по сути, обманули международное сообщество, хотя «Сименс» играл роль такого обманутого, но тем не менее турбины завезены и смонтированы. Но обратите внимание – победителем конкурса на поставку тепловозов в Украину стал не «Сименс», а «Дженерал Электрик». Это вариант таких асимметрических действий. Если немецкие компании идут на сотрудничество с Россией, несмотря ни на что, в частности «Сименс», значит, сотрудничества с этой компанией в Украине больше нет», – заявил Гончар.