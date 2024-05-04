В Киеве хвастаются, что полностью изжили русские песни из радиовещания

Вадим Москаленко.  
04.05.2024 19:13
  (Мск) , Киев
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Дзен, Дискриминация, Общество, Украина


Впервые за тридцать лет «независимости» в украинских радиостанциях не звучит ни одной русскоязычной песни – зато на языках ЕС аж треть репертуара.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил «уполномоченный по защите государственного языка» Тарас Кремень, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Впервые за тридцать лет «независимости» в украинских радиостанциях не звучит ни одной русскоязычной песни...

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«Нами была исследована работа 14 национальных телерадиоорганизаций, совершавших национальное радиовещание. Хочу подчеркнуть, что, наверное, впервые в истории независимости не было зафиксировано ни одной русскоязычной песни в трансляциях, за что я благодарен.

Официальными языками европейского сообщества исполнялось почти 33% песен, другими языками – 0,1%, на украинском языке – подавляющее большинство, это более 67%. Такого у нас ещё не было», – сказал Кремень.

«Нашими сотрудниками проанализировано исполнение 8334 песен. Не знаю другой такой структуры, с такой маленькой численностью, которая проводит такую системную работу. Переслушать более 8 тысяч песен почти нереально, это наш своеобразный рекорд. Всё ради исполнения закона и развития украинского языка», – добавил омбудсмен.

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