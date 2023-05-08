В Киеве хвастаются, как заранее оправдают провал готовящегося наступления

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Киевское руководство начало заранее занижать общественные ожидания от готовящегося наступления, чтобы в будущем было проще оправдать отсутствие результатов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Олег Саакян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цели контрнаступления не столько военные, сколько военно-политические и военно-символические. Поскольку это противостояние более широкого масштаба, а не одной битвы, которую надо выиграть, и после которой все победят. Это не последнее контрнаступление, и не надо делать на него всю ставку. Уже и Кулеба, и Резников, и многие другие спикеры начали занижать ожидания от контрнаступления. Очевидно, получена идеологическая установка от военно-политического руководства страны – занижать ожидания от контрнаступления», – сказал Саакян.

Он подчеркнул, что Киеву пора менять риторику для того, чтобы страны западного блока не отказали в поддержке.

«И это правильно. Потому что делать ставку на одно наступление – не эффективно с точки зрения международного позиционирования Украины. Потому что тогда нам говорят: «Вы Давид и Голиаф, возьмите свою пращу, один камешек, и бейте. А не завалите этого Голиафа – тогда что поделать, снова собрать столько оружия будет сложно. Этот аргумент надо выбивать, и показывать, что это противостояние не может окончиться только одной военной операцией, и не надо делать на неё все ставки», – добавил политолог.

Саакян подчеркнул, что готовящееся наступление не поможет Киеву захватить территории, поэтому должна быть придумана другая цель.

«И внутри общества надо объяснять цели этого контрнаступления. Что освобождение всех территорий в рамках этой кампании – из области чуда, если нам очень сильно повезёт. И рассчитывать на это чудо нерационально, надо реалистически оценивать ситуацию. И поэтому есть потребность в объяснении настоящих целей наступления не с точки зрения военных целей, где оно будет происходить, а с точки зрения задачи, которую Украина решает этим контрнаступлением в рамках войны», – подытожил он.