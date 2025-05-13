В Киеве хвастаются: Нас уже до зубов вооружили американскими ракетами

Доводы российской стороны, что 30-дневное перемирие может быть использовано для снабжения ВСУ новыми вооружениями, уже запоздали.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил украинский военный эксперт, бывший функционер бандеровской партии «Свобода» Дмитрий Снегирёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Москва не собирается останавливать активную фазу боевых действий. Я напомню высказывание Пескова по поводу возможности 30-дневного перемирия. Сейчас нет оснований для РФ относительно остановки активного характера боевых действий, потому что, по мнению Пескова, тактическое преимущество на стороне российских войск. Кроме того, в соответствии с извращённой логикой кремлёвских кукловодов, 30-дневное перемирие будет использовано Украиной для передислокации личного состава и получения новых образцов вооружений со стороны наших западных партнёров.

И здесь стоит дать позитивную информацию украинцам, что образцы оружия мы таки получили. Речь идёт о 125 ATACMS – это достаточно мощная поддержка Украины, потому что до этого времени нам передавали чуть больше 50. И плюс до 100 ракет к американским системам ПВО «Пэтриот». Это значительно усиливает позицию украинской стороны и на переговорном процессии, и в моменте прикрытия украинского неба», – похвастался Снегирёв.