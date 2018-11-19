В Киеве хвастаются: украинской пропаганде вручили премию в Испании

19.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Созданный при поддержке Госкино Украины пропагандистский фильм о войне на востоке Украины «Донбасс» украинского режиссера Сергея Лозницы названа лучшим фильмом 15-го международного кинофестиваля в Севилье (Испания), передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино

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Всего в конкурсной программе фестиваля приняли участие 19 фильмов: среди претендентов на Гран-при были новые работы призеров Каннского кинофестиваля Нури Бильге Джейлан, Оливье Ассаяса и Мии Хансен-Леве, лауреатов премии «Оскар» Флориана Хенкеля фон Доннерсмарк, Ласло Немеша и другие .

Фильм Лозницы состоит из 13 коротких сюжетов, которые, не жалея черной краски и карикатурного пафоса показывают жизнь на неподконтрольных Киеву территориях.

«Донбасс» был впервые показан в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, где его отметили премией за режиссуру. Североамериканская премьера украинской пропагандистской агитки прошла на Международном кинофестивале в Торонто в секции Contemporary World Cinema. В октябре фильм получил премию «Киноколо», которая ежегодно вручается от имени сообщества кинокритиков Украины, за лучшие фильм и режиссуру.

«Донбасс» создавался в копродукции Германии, Украины (при поддержке Госкино), Нидерландов, Франции и Румынии. Фильм стал одним из победителей 8-го конкурсного отбора Госкино.

Лента является национальным кандидатом от Украины на получение премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.