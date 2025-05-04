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Большой опасностью для Украины может стать возвращение российских медиа в европейские страны, и крах бандеровских нарративов.

Об этом на форуме «Kyiv Stratcom» заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из основных внешних угроз в информационном пространстве – это распространение российских нарративов и фейковой информации, которая подкрепляет действия РФ. Например, сегодняшняя ночь – мощный обстрел, мощные ракетные удары, использование большого количества ракет, БПЛА. Но все оно подается так, что основная задача, которую решала Российская Федерация – уничтожение предприятий ВПК. Это информационное пространство Российской Федерации, но я уверен, сейчас в европейском пространстве российские ресурсы будут подавать так, что все было направлено только на оборонно-промышленный комплекс», – трепался укро-разведчик.

Он пожаловался, что российские СМИ успешно возвращаются в Европу.