В Киеве «коктейлем Молотова» подожгли офис омбудсмена Денисовой

26.08.2021 16:58 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Киеве бросили «коктейль Молотова» в двери офиса Уполномоченного по правам человека – бывшей крымчанки Людмилы Денисовой, которая в 2014 году поддержала переворот на Украине и отказалась от своей Родины – России ради высоких должностей и украинской госпенсии.

Видео с пылающими дверями ведомства появилось в соцсетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пожар был оперативно ликвидирован, пострадали только входные двери. Среди людей пострадавших нет. Отмечается, что поджигатель задержан при попытке поджечь и здание Верховного суда, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в офисе омбудсмена.

В Нацполиции сообщили, что в 15:20 получили сигнал от прохожего о том, что «человек бросил бутылки с неизвестным веществом под двери админзданий на улице Институтской и на улице Филиппа Орлика. В результате произошло возгорание дверей».

«Спецназовцы оперативно задержали злоумышленника. Он оказался уроженцем Киевщины, 1970 года рождения. По данному факту следственными Печерского управления полиции Киева начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет», – отметили в пресс-службе полиции Киева.

Там отметили, что нарушитель задержан в порядке ст. 208 УКК, следователи готовят задержанному сообщение о подозрении.

«Вероятно это признание за саботаж в гуманитарной группе по минским соглашениям процесса обмена военнопленных с 2019 года?» – прокомментировал происшествие депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

В свою очередь эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак выразил большое сомнение, что нарушитель понесёт какое-либо серьёзное наказание. Судя по тому, каким образом был совершён поджёг, злоумышленник должен быть либо «атошником», либо, как минимум, майданщиком.

«Очередной «захыснык» проявил свою несгибаемую волю, гражданскую позицию, собственное мнение и бесстрашие, воюя с административным зданием. Здание пока не нанесло ответный удар. Потому и херои такие бесстрашные. Судя по всему, и в этот раз никто не будет наказан. Наказание невиновных и награждение непричастных, плюс вседозволенность «ветеранов» АТО – основной принцип сегодняшней украинской судебной системы. Безнаказанность порождает вседозволенность. Вопрос только в том – отпустят ли сразу этого поджигателя или сначала наградят?» – заявил Дудчак в комментарии «ПолитНавигатору».