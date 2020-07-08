В Киеве констатировали полный крах украинской экономики

08.07.2020, Киев, Максим Карпенко

За годы независимости Украина из космической державы превратилась в государство, которое радуется, что где-то в США бизнесмен Илон Маск запустил ракету.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Кирилл Куликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, довели до нынешнего состояния Украину западные «международные партнеры».

«Экономическая ситуация – крах. Нас довели на сегодняшний день, большое им спасибо, международные партнеры до того состояния, когда кроме социальных потрясений у нас ничего нет. У нас убиты все отрасли промышленности, которые дают добавленный продукт. У нас нет больше ничего. Еще десять лет назад, например, Украина была в пятерке самых крупных экспортеров оружия. Плохо это или хорошо? Хорошо, потому что оружие Украины не внутри.

Это сегодня каждый бородатый у нас с автоматом Калашникова ходит, а раньше мы продавали это на экспорт. Это же огромный добавленный продукт… Это огромный научный потенциал, огромный трудовой потенциал, это все – рабочие места и так далее, так далее. Это рынки. Украину выбили из этого.

20 лет назад госсекретарь США госпожа Олбрайт приезжает на харьковский завод «Хартрон». Харьковский завод «Хартрон» подписывает контракт по строительству Бушерской атомной станции. Госпожа Олбрайт говорит: «Зачем вам это? Мы сделаем вашу жизнь прекрасной, вы будете пить пиво, ходить в джинсах и ездить на автомобилях «Крайслер». Бросьте этот контракт, откажитесь, мы дадим вам кучу контрактов. Все, «Хартрон» лежит. Русские забрали этот контракт.

Космос: мы радуемся тому, что Илон Маск запускает ракету в космос. Так мы первые запустили ракету. На этом «Южмаше» работали десятки тысяч людей, мы были первой космической державой в мире. Мы этому радуемся, Илону Маску: «Спасибо, Илон Маск, как ты сделал русских». Мы тут причем?», – заявил Куликов.